Elicottero urta cavo alta tensione, atterraggio di emergenza

Un elicottero HH-101 del 9° Stormo dell'Aeronautica Militare ha urtato accidentalmente un cavo dell'alta tensione in provincia di Latina ed è stato costretto ad un atterraggio di emergenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando il mezzo militare, in sorvolo per addestramento nell'aerea del comune di Santa Cosma e Damiano dopo essere partito da Grazzanise (Caserta), ha tranciato un cavo dell'alta tensione ed è stato costretto a scendere a terra nel vicino campo sportivo, in via Usente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale del posto.

Nessuno è rimasto ferito, compresi i militari a bordo del velivolo.

"L'equipaggio, come previsto dalle procedure - fa sapere l'Aeronautica Militare -, a seguito dell'urto e dopo aver individuato una zona di atterraggio idonea, ha precauzionalmente portato a terra l'aeromobile per ulteriori verifiche. Il secondo elicottero, dello stesso tipo, che stava partecipando alla missione di addestramento, una volta accertato l'avvenuto atterraggio in sicurezza del primo elicottero, ha fatto ritorno alla base di Grazzanise".

L'elicottero, dopo le verifiche effettuate dagli specialisti dell'Aeronautica, farà rientro alla base di appartenenza. Come di prassi in questi casi - spiega ancora la Forza Armata -, è stata attivata una squadra di esperti per accertare la dinamica e le cause dell'evento per finalità di prevenzione.



