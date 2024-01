Scuola: apre Sportello antiviolenza al liceo Plinio di Roma

Il liceo Plinio di Roma ha approvato in consiglio d'istituto l'apertura di uno sportello antiviolenza, inserendo nei requisiti dello sportello psicologico anche le competenze necessarie ad affrontare i casi di violenza di genere. Questo è avvenuto tramite l'adesione a un bando.

"Solo poche settimane fa il presidente della Regione Lazio Rocca ha attaccato il centro antiviolenza di Lucha Y Siesta - attacca la Rete degli studenti del Lazio - minacciandone lo sgombero, questo è un chiaro messaggio a chi, nella politica e nelle istituzioni, mette a rischio queste esperienze. Davanti a un governo che attacca i centri antiviolenza noi ne vogliamo uno in ogni scuola", prosegue la Rete degli studenti Lazio "Il Plinio è solo il primo passo, stiamo lavorando su un modello replicabile perché le scuole siano moltiplicartici di supporto e ascolto, non di stress e violenza."



