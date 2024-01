Recite sold out, Opera di Roma apre i posti di solo ascolto

Le recite al Teatro Costanzi viaggiano ormai con il vento in poppa del sold out e l'Opera di Roma ha deciso di allargare l'offerta ai posti di solo ascolto.

Accadeva così anche in passato per gli spettatori che al botteghino trovavano tutto occupato e decidevano di ripiegare 'al volo' sulle sedute disponibili in galleria e nelle fiancate laterali da dove il palcoscenico non si vede. Oggi, invece, gli appassionati della lirica possono prenotare online questi 140 posti al prezzo di 20 euro quando si sa già che è l'unica soluzione rimasta. "Abbiamo aperto i posti di solo ascolto perchè ci siamo resi conto che troppo spesso in tanta gente restava il desiderio di entrare in teatro - dice all'ANSA il sovrintendente Francesco Giambrone a pochi giorni dalla prima del Flauto Magico per la regia di Damiano Michieletto e la direzione d'orchestra di Michele Spotti -. Il teatro è sempre pieno, ma abbiamo visto che alcuni spettacoli sono particolarmente richiesti. Abbiamo provato con Tosca all'inizio dello scorso dicembre e sono andati a ruba un centinaio di posti da dove non si vede nulla, e ripetuto con Lo Schiaccianoci che ha avuto un successo straordinario. Confesso, per il balletto non me lo aspettavo".

In vista di una richiesta dello stesso genere anche per i prossimi spettacoli l'eccezione è diventata la regola. "Quando le repliche sono quasi esaurite apriremo i posti di solo ascolto, è già così per il capolavoro di Mozart. Nel 2024, comunque, aumenteremo il numero delle recite", sottolinea soddisfatto Giambrone. L'obiettivo ora è ora centrare nel 2024 l' obiettivo un nuovo record di spettatori. "I dati - conclude - confermano che abbiamo fatto bene a restare in attivita anche con i teatri chiusi mantenendo un rapporto vivo con il pubblico anche nel momento peggiore del lockdown con gli strumenti che la tecnologia avanzata ci offre. Il pubblico non si è sentito abbandonato ed è tornato entusiasta e curioso. È stato un momento importante anche per noi, perché ci siamo sentiti vivi e utili anche in quella congiuntura incredibile che ci ha restituito il senso del lavoro che facciamo tutti i giorni".





