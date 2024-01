Mamma di tre bimbe disabili, serve bus per portarle a scuola

Barbara vive a Montopoli di Sabina, comune del reatino con meno di 4 mila abitanti ed è mamma di tre bambine, due gemelle di 10 anni ed una di 2 e mezzo, con delle disabilità, lievi le prime due, grave la terza che è stata adottata da un anno e mezzo. La mattina portare a scuola tutte e tre le bambine è diventato complicato: mentre fino a prima del covid c'era la fermata del bus scolastico davanti alla casa delle bambine, da qualche tempo sono stati creati dei punti di raccolta e le piccole, per arrivarci, devono attraversare un ponte e percorrere una strada in cui le auto corrono, non ci sono limiti di velocità nè barriere di protezione. La mamma, se accompagna loro al punto di raccolta, deve lasciare a casa sola la terza, cosa possibile se la bambina ancora dorme, impossibile se è sveglia. Per questo Barbara chiede da tempo all'amministrazione comunale di ripristinare la fermata del bus davanti a casa sua.

"La cosa brutta è che il sindaco non risponde alle richieste mie e di mio marito - dice la donna - non meritiamo nemmeno una risposta. Questa non è inclusione. Noi siamo pronti a pagare di più per avere il servizio del pulmino scolastico ma dobbiamo poterlo utilizzare. La verità è che con i punti di raccolta l'amministrazione risparmia sul numero dei pulmann che prendono i bambini ma è un servizio di cui noi abbiamo assolutamente bisogno, che c'era ed è stato ingiustamente tolto".



