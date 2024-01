Luiss inaugura l'Anno Accademico 2023-2024 con la Cortellesi

L'Università Luiss ha celebrato oggi, nell'Aula Magna del Campus di Viale Pola, l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2023-2024 alla presenza dei suoi vertici e con l'intervento di un'ospite d'eccezione: Paola Cortellesi, attrice, sceneggiatrice e regista, protagonista del grande successo del film "C'è ancora domani".

"Diritti, inclusione e sostegno al merito sono i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri studenti e che trovano, in Paola Cortellesi, un'ambasciatrice straordinaria.

Stimolare la sensibilità e la consapevolezza dei più giovani su temi cruciali come questi significa arricchire la loro formazione e rafforzare l'impegno e la responsabilità di Luiss come Ateneo internazionale, aperto alle sfide del futuro e connesso con il mondo reale", ha commentato il presidente Luiss Luigi Gubitosi . "Il ruolo del nostro Ateneo è educare alla diversità i futuri leader globali che gestiranno la complessità delle sfide geopolitiche, economiche, giuridiche e tecnologiche che accelerano e trasformano il mondo. Studentesse e studenti, infatti, dovranno acquisire nuove competenze, allenandosi a formulare domande, a risolvere problemi e ad esplorare soluzioni innovative. Imparare a disimparare: sarà questa la capacità che consentirà loro di reinventarsi nel corso di carriere non più lineari e convenzionali", ha dichiarato il rettore Andrea Prencipe. La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, con oltre il 50% dei corsi erogati in lingua inglese, inclusi i due nuovi corsi di laurea Triennali in "Management and Artificial Intelligence" e "Global Law" al via dal prossimo settembre, ha registrato nel 2023 un nuovo record nelle domande di ammissione, con un incremento del 14% rispetto all'anno accademico 2021-2022.



