L'Anpi ha presentato una denuncia nei confronti dei partecipanti al raduno di estrema destra del 7 gennaio in via Acca Larentia. Nel documento si parla di "un migliaio di nostalgici impegnati a celebrare l'ideologia e le aberrazioni che hanno caratterizzato il ventennio fascista, in spregio alla barbarie che esso ha rappresentato" e alle leggi contro la ricostituzione del partito fascista.



