Inveisce e minaccia carabinieri con bottiglia, arrestato

Fermato per un controllo da una pattuglia dei carabinieri della stazione Piazza Dante, ha iniziato a inveire contro i militari davanti a numerosi passanti e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. E' accaduto ieri pomeriggio in Manin angolo via Giovanni Giolitti, in zona Termini a Roma, L'uomo si è poi introdotto all'interno di un esercizio commerciale dove si è impossessato di una bottiglia di birra e, dopo averla infranta a terra, l'ha brandita contro i militari minacciandoli, tentando di dileguarsi a piedi all'interno della stazione ferroviaria. I Carabinieri, però, lo hanno raggiunto e bloccato. Il cittadino tunisino, senza fissa dimora, stato arrestato e portato in caserma.



