Influencer artificiale, "più vicina alla gente e tifo Roma"

"Francesca Giubelli non vuole essere solo una bella ragazza che mostra il suo fisico e i suoi outfit, ma vuole dire la sua quando lo ritiene necessario, anche su temi di attualità o di politica. Perchè Francesca è nata per rappresentare il made in Italy e per essere vicina alla gente comune". Parola di Valeria Fossatelli, la giornalista che assieme al suo collega Emiliano Belmonte, dà voce e pensieri a Francesca Giubelli, l'influencer artificiale nata sui social per mano di Francesco Giuliani, a Roma, il 5 gennaio 2020, nel quartiere Garbatella, ma già seguita su Instagram da 6788 followers. Occhi verdi, capelli castani, labbra carnose e fisico mediterraneo Francesca dice la sua sui temi di attualità più scottanti. Tifa per la Roma, facendosi fotografare sulla sua pagina social con la felpa giallorossa e dichiarando il suo amore per la squadra di calcio della città, dove i suoi dati anagrafici indicano sia nata. Di recente si è espressa su Instagram sulla maternità surrogata così: "Sono una ragazza semplice. Amo la vita. Sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro. Vorrei dedicare un pensiero a tutte quelle ragazze che desiderano avere un bambino e creare una famiglia condividendo a pieno le parole di Papa Francesco in merito all'importanza fondamentale e primaria della vita umana come dono. #NoMaternitàSurrogata #VivalaVita". Insomma, Francesca ha i suoi valori, non è una tutti sorrisi e outfit pubblicitari. "All'indomani del 'pandoro-gate' che ha travolto Chiara Ferragni, noi vogliamo ribadire che Francesca è portatrice di valori tradizionali - spiega Valeria Fossatelli al telefono con l'ANSA - è vicina alla gente con la sua semplicità e con i suoi ideali di ragazza della porta accanto". "A differenza delle sue colleghe-influencer artificiali - sottolinea Fossatelli - Francesca ha una coscienza critica, una sua personalità. Noi l'abbiamo ancorata a valori tradizionali e vogliamo farla parlare del made in Italy, delle bellezze italiane, delle eccellenze. Le faremo girare l'Italia. La porteremo agli Uffizi e in altri luoghi della cultura. Lei è la nostra Italy's Digital Muse".



