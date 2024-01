Gualtieri, 'Protocollo arbitri-scuole veicola valori base sport'

"Siamo contenti di questa bella iniziativa. Questo protocollo non serve solo come un percorso di formazione, ma anche a trasmettere i valori base dello sport.

Scuola e sport per noi sono un binomio importantissimo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della firma a Palazzo Valentini del Protocollo d'intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e Associazione Italiana Arbitri per l'istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro presso gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.

Quello dell'arbitro, aggiunge il sindaco, è "un ruolo importantissimo, che va oltre lo sport del calcio, e riguarda un approccio di probità, rispetto delle regole, che trascende la funzione tecnica di direzione della partita. Senza regole non c'è sport", conclude Gualtieri. "La funzione dell'arbitro è importantissima, responsabilizza, è un esercizio molto formativo".



