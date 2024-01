Capo vigili,controlli a tappeto su ricettività in vista Giubileo

"Sarà data forza all'accertamento sull'attività ricettiva che penso avrà una escalation per il Giubileo. Faremo contro le irregolarità dei controlli a tappeto anche attraverso attività di 'intelligence': gli annunci sul web, su facebook, attraverso interviste a turisti. Questo ci permetterà il recupero di grosse cifre del tributo locale, come la tassa di soggiorno e la tassa sui rifiuti". Lo ha detto il neo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis nel corso di un incontro con i giornalisti nella sede del Corpo.

"Sull'uso dei cellulari alla guida abbiamo messo in campo più pattuglie per i controlli, e stiamo elevando migliaia di sanzioni per mancanza di precedenza dei pedoni sulle strisce", ha aggiunto De Sclavis.

"Abbiamo deciso di iniziare a presidiare di più le zone più calde e più critiche come Esquilino, San Basilio, Centocelle e Primavalle, il centro storico per il traffico e le aree attorno ai campi nomadi, con un approccio diverso del servizio: non solo vigilanza passiva all'esterno, ma anche se necessario all'interno", ha sottolineato il neo comandante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA