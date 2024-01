'Camerata Giaquinto presente', ancora saluti fascisti a Roma

Ancora saluti romani nella Capitale.

Dopo 48 ore dall'adunata a braccia tese ad Acca Larentia, un altro piccolo gruppo di estrema destra si è riunito in piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle, per la commemorazione di Alberto Giaquinto, ucciso il 10 gennaio 1979. In un video si vedono una decina di militanti fare il saluto romano.

L'iniziativa è stata di Ernesto Moroni, presidente del Movimento politico rivoluzionario Azione Frontale che aveva dato appuntamento sul suo profilo X per ricordare Giaquinto postando un manifesto e la frase "il ricordo si onora con l'azione".

Giaquinto fu ucciso durante una manifestazione in occasione proprio del primo anniversario della strage di Acca Larentia.



