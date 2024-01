Violenza alle donne, una panchina rossa al Teatro 7 Off di Roma

Una Panchina Rossa con il numero di telefono per chiamare in caso di emergenza. Così il Teatro 7 Off di Roma, la sala aperta in pieno periodo Covid nel quartiere Montesacro a Roma, gioca la sua parte aderendo al progetto "Non solo un simbolo", lanciato dall'associazione Scarpetta Rossa aps che dal 2014 offre aiuto e sostegno alle donne vittime di abusi.

Sabato 13 gennaio 2024 alle 17, negli spazi esterni del teatro di via Monte Senario 81 la "panchina'' sarà presentata ufficialmente da Michele La Ginestra, direttore artistico del 7 Off, e da Paolo Marchionne, presidente del Municipio III che ha dato il suo patrocinio all' iniziativa. Testimonial del progetto l' attrice Federica De Benedittis, impegnata in palcoscenico nelle ultime repliche dello spettacolo "Il piacere dell'attesa".

L'idea - spiegano i promotori - è di installare o colorare di rosso una panchina, non solo come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ma come strumento di pubblica utilità, apponendo una targhetta o una scritta con i contatti mail e telefonici dell'associazione Scarpetta Rossa aps. Il Teatro 7 nel 2007, molto prima della nascita del 7 Off ha costituito la Teatro 7 Solidarietà Onlus, una organizzazione di volontariato che attraverso il mezzo teatrale potesse essere utile per la sensibilizzare il pubblico e alimentare tanti progetti solidali.

''L'idea di ospitare questa panchina rossa nello spazio esterno del teatro - spiega Michele La Ginestra - è un modo per far sapere a tutti che noi 'ci siamo', siamo presenti, non solo per quanto riguarda il discorso culturale e di intrattenimento, ma anche e soprattutto per ciò che attiene la sfera del sociale''.

''Una panchina rossa 'non è solo un simbolo', come appunto chiarisce il titolo del progetto - osserva Federica De Benedittis - con essa si vuole fortemente testimoniare il nostro simbolico NO alla violenza di genere! Ma si vuole, altrettanto fortemente, essere di sostegno, in modo concreto: vogliamo mettere bene in mostra, in un luogo aperto al pubblico, vivo e vissuto dalla gente, un numero di telefono da chiamare in caso di necessità. Noi ci siamo e saremo sempre parte di una rete di supporto che speriamo possa essere sempre più estesa''.



