Tre incidenti su strade della Ciociaria a causa dei cinghiali

Tre incidenti stradali sono stati provocati durante la notte scorsa sulle strade della provincia di Frosinone con conseguenze tali da richiedere l'intervento dei carabinieri.

Il primo è stato registrato nella contrada Sant'Oliva a Pontecorvo, nei pressi del cimitero. Qui una Volkswagen Golf condotta da un 56enne di Pontecorvo ha investito un cinghiale scaraventandolo nella scarpata adiacente e provocando la morte dell'animale; l'auto ha riportato grossi danni a tutta la parte anteriore.

A Roccasecca un incidente analogo ha costretto i carabinieri ad intervenire sul Provinciale 99 all'altezza del bivio di Via Latina. Qui una Fiat Panda, condotta da un 31enne di Pico ha investito un cinghiale, senza ucciderlo ma danneggiando in maniera consistente l'auto.

Invece a Veroli, nella contrada Tor dei Venti, è dovuta intervenire la pattuglia di Boville Ernica per l'incidente causato anche in questo caso da un cinghiale, investito dalla Fiat Panda condotta da una donna.

Nei giorni scorsi la Provincia di Frosinone aveva sollecitato ulteriori misure di prevenzione; la Regione ha autorizzato l'abbattimento selettivo nei vari ambiti di caccia della Ciociaria ma il numero dei cinghiali sui monti della Provincia di Frosinone è ormai fuori controllo.



