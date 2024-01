Si insedia il nuovo Consiglio Provinciale di Frosinone

Con la convalida degli eletti si è insediato oggi pomeriggio il nuovo Consiglio provinciale di Frosinone, nella composizione uscita dalle urne lo scorso 22 dicembre 2023. Un assetto che vede il totale equilibrio tra i due blocchi: sei consiglieri provinciali al centrosinistra e sei al centrodestra.

Dopo l'espletamento della convalida formale il presidente dell'Amministrazione Provinciale Luca Di Stefano ha presentato le linee programmatiche aggiornate, annunciando di aver firmato il decreto che istituisce il 'Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile' frutto degli Stati generali riuniti nei mesi scorsi alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il presidente Luca Di Stefano oggi ha ribadito alla nuova Assise la necessità di mettere in atto "azioni coraggiose e lungimiranti per rilanciare lo sviluppo della Provincia". E ancora "promuovere un ambiente favorevole agli investimenti: sostenerlo, attraverso un iter burocratico più 'smart' ma sempre vigile e rispettoso della legge, dove l'imprenditorialità locale ha la certezza di sviluppare iniziative che creino opportunità di lavoro e crescita per tutti i cittadini".

In questo senso ha chiesto la collaborazione di tutta l'Assise.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA