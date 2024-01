Sanità, in Commissione le novità per comprensorio di Anagni

Le novità in arrivo per la Sanità di Anagni e del suo comprensorio sanitario da 80mila abitanti sono state illustrate oggi nella Sala della Ragione del palazzo municipale nel corso di una riunione della Commissione comunale Sanità allargata alla Regione Lazio.

Presenti il sindaco Daniele Natalia (Forza Italia), l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega), la presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio Alessia Savo (Fratelli d'Italia), il Commissario della Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti che già lunedì pomeriggio aveva ispezionato i locali dell'ex ospedale anagnino.

Oggi la dottoressa Pulvirenti ha illustrato le novità per Anagni contenute nell'atto aziendale. Su tutti i 14 posti in Oncologia; ma anche il potenziamento dei servizi di chemioterapia; l'arrivo di nuovi medici assunti in pianta stabile; l'apertura di un Punto di Primo intervento (non un Pronto Soccorso).

Il sindaco Daniele Natalia ha parlato di "passo significativo che attendevamo da tempo"; di "punto di svolta importante per il nostro futuro", visto che si è tornati "a parlare, concretamente, e dopo anni, di salute pubblica", dopo che "per anni, un territorio di oltre 80.000 persone è stato lasciato in uno stato di abbandono".



