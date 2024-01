Rubato il furgone delle Acli, 'a rischio la consegna dei pasti'

Sono a rischio le consegne di oltre 280mila pasti raccolti dalle Acli di Roma e consegnati in un anno ad oltre 43 organizzazioni ed enti benefici grazie ad un furgoncino refrigerato che ha percorso oltre 61mila chilometri in città per raggiungere i più fragili nelle periferie romane.

"Oggi tutto questo si è fermato a causa del furto del mezzo subito dell'associazione. Infatti, ignoti hanno rubato il furgone che era regolarmente parcheggiato sotto la sede delle Acli alla Garbatella. Un mezzo che le Acli avevano provveduto a modificare per trasformarlo in un furgoncino refrigerato", riferisce la stessa organizzazione.

"Una ferita aperta per la città - spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma - perché questo mezzo rappresentava idealmente le nostre gambe per raggiungere chi è meno fortunato e non può permettersi nemmeno un pasto al giorno". "Hanno rubato - aggiunge Borzì - la speranza a tanta gente e per questo sin da ora lancio un appello a tutti i romani di buona volontà affinché ci aiutino a ricompare un nuovo mezzo.

Lo avevamo regolarmente assicurato, ma per acquistarne uno nuovo non basterà la somma dell'assicurazione visto che il precedente aveva i suoi anni di servizio".

"Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri concittadini - conclude Borzì - di quelli che credono in profondo senso di comunità solidale e attenta a chi è meno fortunato".



