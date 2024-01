Roma: escluse lesioni per Llorente, ma salta Coppa Italia

I controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni. In ogni caso il calciatore verrà valutato giorno per giorno e non riuscirà a prender parte al derby della Capitale di domani, valido per i quarti di finale della Coppa Italia.

Il difensore della Roma era stato costretto a uscire all'intervallo della gara con l'Atalanta per un fastidio all'adduttore, e al suo posto domani potrebbe esserci l'esordio da titolare di Huijsen.

Oggi anche controlli alla schiena per Lorenzo Pellegrini dopo lo scontro di gioco di domenica con Scalvini, il capitano giallorosso però sarà regolarmente in campo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA