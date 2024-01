Piantedosi, Acca Larentia indigna ma vietare è controproducente

"Non vi è dubbio" che quanto accaduto alla manifestazione per l'eccidio di via Acca Larentia "suscita indignazione, è contrario alla nostra cultura acquisita. E l'indignazione è trasversale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

In riferimento, poi, a chi ha sollecitato uno stop alla manifestazione, il ministro ha sottolineato che "vietare e non osservare è controproducente e meno proficuo".

"Chi gestisce l'ordine pubblico - ha ricordato Piantedosi - deve fare in modo che non si registrino incidenti. Chi dice che la questura non stia facendo identificazioni e non consegni una relazione all'autorità giudiziaria? La questura relazionerà alla magistratura e in uno Stato democratico la magistratura fa le sue valutazioni sul tipo di responsabilità che possono emergere da quanto accaduto".



