Nasce a Viterbo l'Associazione Amici Orto Botanico Rambelli

Dedicato allo storico docente Angelo Rambelli, che lo fondò, l'orto botanico dell'Unitus a Viterbo, è considerato tra i più belli d'Italia, sia per la sua bellezza, che per la biodiversità che ospita.

La cerimonia per la costituzione dell'associazione, si è tenuta ieri mattina nell'aula Spinelli del Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia.

L'associazione oltre al Rettore Stefano Ubertini e ai direttori dei dipartimenti universitari, annovera tra i soci fondatori anche la sindaca Chiara Frontini, il presidente del tribunale di Viterbo, Francesco Oddi, il procuratore della repubblica, Paolo Auriemma, il capo dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia, Maria Rosaria Covelli, e gli imprenditori della Tuscia, Marco Confidati e Daniele Manoni.

Tra gli obiettivi della neonata associazione: la creazione di una comunità impegnata nello sviluppo e nella valorizzazione dell'Orto Botanico 'Angelo Rambelli', e la promozione culturale del territorio con particolare attenzione alle tematiche ambientali, attuate attraverso progetti e iniziative di ampio respiro, mirate alla contribuzione attiva alla crescita e al benessere della comunità.



