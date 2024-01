Myung-Whun Chung a Santa Cecilia con Beethoven e Stravinskij

Myung-Whun Chung torna a Santa Cecilia con Beethoven e Stravinskij. Il direttore coreano, tra i più amati del pubblico romano, sarà sul podio dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l' 11 gennaio alle 19.30 - repliche il 12 alle 20:30 e il 13 alle 18 - per l' esecuzione della sinfonia n. 6 ''Pastorale'', tra le più celebri del compositore tedesco, eseguita per la prima volta nel dicembre del 1808 a Vienna. Nella seconda parte del concerto, sarà la volta di uno capolavori del Novecento, La sagra della primavera, il terzo balletto scritto da Igor Stravinskij per i Ballets Russes di Diaghilev e presentato per la prima volta a Parigi nel 1913. Myung-Whun Chung, già Direttore Principale dell'Orchestra di Santa Cecilia dal 1997 e dal 2005, e da allora ospite abituale della Fondazione. Chung, è nato in Corea del Sud nel 1953. E' Direttore Ospite Principale della Staatskapelle di Dresda e Direttore Onorario dell'Orchestre Philharmonique de Radio France. Nel 2015 l'Associazione della critica musicale italiana gli ha assegnato il Premio Abbiati per l'opera Simon Boccanegra di Verdi alla Fenice di Venezia e per l'attività sinfonica con l'Accademia di Santa Cecilia e con l'Orchestra Filarmonica della Scala. Chung è anche impegnato in iniziative di carattere umanitario, di salvaguardia dell' ambiente e per la diffusione della musica classica tra le giovani generazioni. Nel 2008 ha ricevuto l'incarico di "Goodwill Ambassador" dall'UNICEF come riconoscimento per il suo impegno a favore dell'infanzia.





