Molestano una barista e aggrediscono titolare del bar, arrestati

Hanno prima molestato una barista, poi aggredito il titolare del locale e minacciato i carabinieri intervenuti. Per questo due uomini sono stati arrestati vicino Roma. Ieri pomeriggio i carabinieri delle stazioni di Colleferro e Artena sono intervenuti su richiesta di una barista. La donna ha denunciato che i due uomini hanno consumato un caffè al bar e le hanno rivolto degli apprezzamenti che non ha gradito. Ha quindi richiesto aiuto ad una sua collega che era nel retro del banco, invitando poi i due uomini, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta al alcool, ad accomodarsi all'esterno.

Queste frasi della barista avrebbero scatenato l'ira dei due uomini che hanno prima iniziato a danneggiare le vetrine, gli arredi e poi le macchine automatiche da gioco presenti nell'attività, causando danni quantificabili in circa 15mila euro.

A nulla è servito il tentativo di riportarli alla calma da parte del titolare dell'attività, un 24enne, che è stato aggredito.

All'arrivo dei militari i due hanno smesso di danneggiare gli arredi e aggredire i presenti ed hanno rivolto delle minacce contro i militari. Uno ha tentato anche di darsi alla fuga a piedi ma venendo raggiunto e bloccato dai militari ai quali ha opposto resistenza.



