Mareggiata a Fregene e Focene, lavori urgenti per difesa costa

Lavori di difesa, di somma urgenza, per due tratti di costa di Fregene e Focene. Li ha decisi l'amministrazione comunale di Fiumicino dopo un sopralluogo del vice sindaco Giovanna Onorati, a seguito delle segnalazioni ricevute per gli effetti della mareggiata di due giorni fa.

Seppur non intensa, ha tuttavia provocato nuova preoccupazione, dopo i danni causati nelle precedenti mareggiate in autunno, rispettivamente tra i balneari di Fregene e residenti di Focene.

"Abbiamo deciso di intervenire con lavori di somma urgenza a difesa dello stabilimento La Vela a Fregene, chiedendo alla ditta che sta realizzando la barriera soffolta davanti alla costa sud di posizionare dei grandi massi davanti alla struttura - riferisce Onorati - Analogo provvedimento sarà a rinforzo dei new jersey che abbiamo tempo fa messo davanti ad un tratto della costa di Focene, con l'obiettivo di evitare l'avvicinamento delle onde vicino a delle abitazioni. Le onde stanno infatti scavando sabbia sotto i jersey ed in questo modo rinforziamo la protezione e la loro tenuta".



