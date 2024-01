Harmont Bleine firma le divise della As Roma

Harmont & Blaine annuncia la partnership con il club AS Roma. Il brand del bassotto vestirà le giocatrici della prima squadra femminile, lo staff tecnico e i dirigenti del team in qualità di style partner ufficiale, fornendo una selezione di capi formali e divise realizzate in materiali tecnici ad alta performance con dettagli distintivi che richiamano i colori del Club. Il guardaroba, che è stato inaugurato in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 7 gennaio, è composto da parka imbottito, completo blazer-pantaloni in jersey antipiega, gilet trapuntato in piuma d'oca, camicia in popeline, maglia in pura lana, T-shirt e calze in cashmere e cotone, interpretati anche al maschile per lo staff tecnico con l'aggiunta di due modelli di polo. Ogni pezzo è rifinito con una label dedicata contraddistinta dallo stemma di As Roma e dal bassotto Blaine - mascotte emblematica del brand che appare anche sui capi sotto forma di ricamo a contrasto.

La partnership prevede un significativo coinvolgimento del brand nell'ambito dello sport femminile, supportando le apparizioni ufficiali delle giocatrici e attivando una serie di progetti e contenuti ad hoc dedicati alle protagoniste del club come shooting, campagne di comunicazione e partecipazione ad eventi. "Come amante dello sport di qualità̀ - ha commentato Paolo Montefusco, fondatore e ad di Harmont & Blaine Spa - posso confermare che siamo molto felici d'intraprendere questa collaborazione con As Roma, un'eccellenza sportiva in Italia e nel mondo, e soprattutto un esempio indiscusso di valori positivi che ci accomunano, come la lealtà̀, il lavoro di squadra e l'impegno quotidiano".

"Siamo lieti di annunciare questa partnership con uno dei marchi più popolari del Made in Italy, che rappresenta il vero Mediterranean lifestyle - ha aggiunto Michael Wandell, chief commercial & brand officer dell'As Roma -. Questo nuovo accordo è un'ulteriore conferma della crescita di interesse per il calcio femminile e per le nostre atlete, che con i successi ottenuti riescono ad attirare l'attenzione di un pubblico sempre più numeroso e di nuovi prestigiosi partner".



