Tajani, Acca Larentia? Legge vieta apologia fascismo

"Siamo una forza che certamente non è fascista, siamo antifascisti. Chi ha avuto un comportamento del genere certamente deve essere condannato da parte di tutti, come devono essere condannate tutte le manifestazioni di sostegno a dittature. C'è una legge che prevede che non si possa fare apologia di fascismo nel nostro paese, e' vietato dalla legge".

Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a chi gli chiedeva un commento sui saluti romani per la commemorazione di Acca Larentia e se FI potrebbe appoggiare la richiesta delle opposizioni di un'interrogazione.



