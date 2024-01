Sorpreso a rubare di notte in una tabaccheria, arrestato 18enne

Ha infranto la vetrina e ha tentato di rubare all'interno di una tabaccheria, ma è stato scoperto e arrestato. E' accaduto la scorsa notte a Roma. Diverse chiamate al 112 hanno segnalato rumori sospetti provenire dall'interno dell'autostazione Tibus in largo Guido Mazzoni, nei pressi della stazione Tiburtina. I carabinieri della stazione Piazza Bologna e della compagnia Parioli sono intervenuti sul posto notando la vetrina di una tabaccheria infranta e sorprendendo all'interno un giovane che stava tentando di rubare alcune scatole di tabacchi.

Si tratta di un 18enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, che è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA