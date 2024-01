Ragazzo ferito con cocci di bottiglia a Roma, non rischia vita

Non è in pericolo di vita il ragazzo di 21 anni trovato ferito all'interno di un'auto ieri pomeriggio in via Lecce dei Marsi, in zona Castelverde, alla periferia di Roma. Il giovane, trasportato in ospedale in codice rosso, ha una prognosi di trenta giorni.

Sulla vicenda indaga la polizia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Ad attirare l'attenzione il rumore insistente del clacson della macchina premuto dal ragazzo che per le ferite, probabilmente provocate da colpi inferti con cocci di bottiglia, si era accasciato sul volante. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli investigatori del distretto Casilino.



