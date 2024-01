Il Frosinone trova il difensore, arriva Bonifazi dal Bologna

Secondo rinforzo per il Frosinone. Dopo il franco-algerino Ghedjemis, in arrivo il difensore centrale Kevin Bonifazi in prestito secco dal Bologna.

Classe 1996, stazza da corazziere, 116 presenze e 4 gol in Serie A, garantirà esperienza e fisicità in un momento di grande difficoltà della squadra di Di Francesco.

Bonifazi è nato a Rieti ed è cresciuto calcisticamente nel Tor di Quinto e nella Tor Tre Teste, club romani specializzati nella valorizzazione dei giovani. Poi il passaggio al Siena ed al Torino. Ha militato anche nel Benevento, nella Casertana, nella Spal dove si è fatto conoscere nel calcio che conta, nell'Udinese e nel Bologna. Nell'ultima stagione ha trovato poco spazio alla corte di Thiago Motta e quindi ha deciso il trasferimento al Frosinone che ha bruciato la concorrenza di Udinese, Sassuolo, Cagliari e Salernitana.

Bonifazi puntellerà un reparto con poche alternative e gravato dalle assenze dei terzini titolari Oyono e Marchizza entrambi infortunati. Così Di Francesco avrà più soluzioni, come quella di dirottare sulla fascia Monterisi.

Il Frosinone comunque non si fermerà a Bonifazi. La priorità restano gli esterni di difesa. Nel mirino c'è sempre Zortea dell'Atalanta che però potrebbe arrivare solo dopo la sfida tra nerazzurri e laziali in programma lunedì a Bergamo. Interessano inoltre Beruatto del Pisa e Masina dell'Udinese. Non è escluso infine l'ingaggio di un attaccante: piace Okereke della Cremonese, vecchio pallino del direttore tecnico Guido Angelozzi. Smentite le voci di un interessamento per l'attaccante del Torino Pietro Pellegri.



