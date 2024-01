Coppa Italia: Orsato arbitrerà il derby di Roma

E' Daniele Orsato l'arbitro designato a dirigere il derby Lazio-Roma di mercoledì alle 18, valido come quarto di finale della Coppa Italia. Lo ha reso noto l'Aia.

Assistenti di line saranno Imperiale e Rossi, quarto uomo Manganiello, mentre in sala Var ci saranno Irrati e Abbattista.

Per Fiorentina-Bologna di domani è stato scelto Marchetti, con Serra e Di Paolo al Var. Per l'altra sfida di mercoledì, Milan-Atalanta delle 21 è stato designato Di Bello, con Ferrieri Caputi quarto 'uomo' e Valeri-Di Martino Var e Avar.

Infine Juventus-Frosinone di giovedì: arbitrerà Sacchi, con Tolfo e Palermo assistenti di linea, Tremolada quarto uomo e La Penna e Aureliano (contestato sia dalla Roma che dall'Atalanta per la direzione del posticipo di ieri sera) nei ruoli di Var e Avar.



