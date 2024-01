Bucare il mare, Fabrizio Plessi in mostra a Villa Farnesina

A Roma dall'11 gennaio all'11 aprile Villa Farnesina espone nella Loggia di Galatea la mostra di Fabrizio Plessi Bucare il mare, un trittico di disegni dell'artista che dialoga con le grandi opere pittoriche allestite nel triennio 2019-2023 per celebrare Leonardo, Raffaello e Dante, gli artisti del Trittico dell'ingegno italiano. Sotto questo titolo sono racchiuse tutte le iniziative organizzate dall'Accademia Nazionale dei Lincei a Villa Farnesina in occasione del V centenario della morte di Leonardo e di Raffaello e del VII centenario di quella di Dante.

L'opera di Fabrizio Plessi conclude questo progetto storico-artistico con intensità e, allo stesso tempo, con discrezione, colloquiando con i grandi artisti e indagando sul funzionamento del pensiero creativo, in cui il disegno rappresenta lo scheletro costitutivo dell'opera dell'artista. Il mare e le risorse naturali tornano nelle opere di Fabrizio Plessi, famoso soprattutto per le sue videoinstallazioni.





