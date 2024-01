Acca Larentia: Gotor, militanza politica non giustifica violenza

"Questa mattina mi sono recato in via Acca Larenzia per commemorare le tre giovani vittime dell'aggressione armata di 46 anni fa davanti alla sede del Msi.

Per ricordare oggi che la militanza politica non può mai giustificare la violenza e lo spargimento di sangue". Lo scrive su X l'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor.

"Acca Larentia resta una delle pagine più tragiche avvenute a Roma, c'è il dovere della memoria per far sì che la militanza e l'impegno politico siano sempre disgiunti da ogni forma di violenza", ha detto l'assessore dopo aver deposto una corona di fiori per commemorare i militanti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni che furono uccisi il 7 gennaio del 1978.

"C'è un dovere istituzionale che va al di là del credo politico, sono stati tanti i ragazzi, cuori neri e cuori rossi, che si sono scontrati in modo violento e armato. A distanza di tanto tempo, il dovere del ricordo è necessario per far sì che questo tipo di violenza non si ripeta", ha concluso.



