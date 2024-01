Turismo Ecosostenibile per rilanciare il settore in Ciociaria

"Le province di Frosinone e Latina non hanno ottenuto le Zone Economiche Speciali Zes, le Zone a Logistica Semplificata Zls non scenderanno dal cielo, va costruito un percorso comune e fattibile dal quale si possa ripartire per tutte le altre proposte. Dobbiamo caratterizzarci: il rispetto dell'ambiente è centrale e le nostre attività devono scommetterci": lo ha detto questa sera Guido D'Amico, presidente nazionale di Confimprese Italia, associazione delle piccole e micro imprese, intervenendo ad un evento a Frosinone dedicato al Turismo Ecosostenibile.

Per il presidente D'Amico "è un'innovazione in grado di 'cambiare verso' al territorio. È necessario sensibilizzare e supportare le imprese operanti nel settore turistico affinché adottino pratiche più sostenibili, migliorando in questo modo le condizioni ambientali locali".

In pratica, il progetto prevede di rendere green ed eco friendly gli alberghi ed i ristoranti del territorio: usando detergenti green in flaconi ricaricabili, accessori in legno anziché in plastica, carta ottenuta da filiere rispettose dell'ambiente, il tutto spinto all'estremo.

Per D'Amico, infine, "l'offerta ecoturistica è fondamentale.

Non tutti sanno come ottenere una certificazione "green".

Sostenibilità è anche rendere l'offerta alberghiera ed i servizi turistici green i più fruibili possibile per le persone che hanno meno mezzi e possibilità".



