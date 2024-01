Inseguimento contromano nel centro di Frosinone, un arresto

Inseguimento contromano sulle strade del centro di Frosinone dove gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato hanno attuato una serie di controlli rinforzati, sulla base delle direttive del questore Domenico Condello in occasione delle festività.

Ad uno dei posti di blocco è stato intimato l'alt ad un furgone che invece di fermarsi ha accelerato cercando di darsi alla fuga. È così scattato un inseguimento a tutta velocità sulle strade del centro urbano, dove il mezzo in fuga ha imboccato contromano via Tiburtina. Ma la Volante è riuscita a non perderne il contatto tallonandolo da vicino: ad una curva, a causa della velocità, la persona in fuga ha perso il controllo del furgone ribaltandosi in mezzo alla strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Gli agenti sono scesi dalla Volante ed hanno bloccato il conducente: dai controlli al terminale è risultato pregiudicato ed il furgone era stato appena portato via. Per l'uomo è scattato l'arresto per furto e resistenza.



