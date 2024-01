Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Sono tre i feriti trasportati in ospedale dal 118: si tratta di un coppia e del figlio diciottenne. L'ultimo ad essere stato tratto in salvo dalle macerie sarebbe proprio il ragazzo. Da chiarire le cause dell'esplosione che ha provocato il crollo. Si ipotizzerebbe una fuga di gas ma sono ancora in corso accertamenti. Nella zona è stato avvertito un forte odore di gas. Sul posto sono ancora al lavoro vigili del fuoco e carabinieri.

Video Crolla palazzina vicino a Roma, tre i feriti in ospedale

Riproduzione riservata © Copyright ANSA