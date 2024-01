Befana al Bambino Gesù e Umberto I, Figc dona 850 calze ai bimbi

La Figc dona 850 calze della Befana ai piccoli pazienti dell'Ospedale Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I di Roma. Anche quest'anno in occasione delle festività natalizie la Federcalcio ha voluto manifestare la sua vicinanza ai bambini ricoverati presso il Policlinico romano e nelle quattro sedi dell'Ospedale Pediatrico (Gianicolo a Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro).

Questa mattina i piccoli pazienti hanno ricevuto una calza della Befana piena di cioccolata e caramelle. "Si rinnova un'iniziativa a cui sono particolarmente legato - le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina - perché, insieme ad altre che organizziamo annualmente con il Bambino Gesù e con i reparti pediatrici di numerosi ospedali italiani, coinvolge i bambini ricoverati. Sono convinto che, anche quando il pallone non rotola in campo, il calcio debba essere motivo di gioia. Il sorriso dei bambini per noi è fonte di ispirazione".



