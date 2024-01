Un calzino a 4 zampe, Befana a Zoomarine

Befana a Zoomarine. Anche quest'anno il parco Zoomarine ha pensato di affiancare all'Epifania una mission solidale per responsabilizzare i più piccini al rispetto dell'ambiente e della natura. Una festa green e soprattutto una befana pet - friendly dedicata anche a cani, gatti, conigli, pappagalli, che popolano la vita quotidiana di numerose famiglie. Torna la seconda edizione dell'iniziativa "Un calzino a 4 zampe", ideata con lo scopo di far capire che si può restituire una nuova vita agli accessori pet non più utilizzati e pronti per essere rimessi in circolo perseguendo il concetto di riuso e riciclo così importanti per la sostenibilità ambientale. Una operazione solidale che inviterá i visitatori a donare ciotole, cucce, giochi, copertine, consegnati direttamente ai volontari dei rifugi che si occupano di curare gli animali meno fortunati unitamente ai pasti donati dai fondatori di LovBau. Inoltre i bambini, che entrano gratuitamente, potranno portare un loro calzino e riempirlo con snack e gadget, messi a disposizione, da portare a casa per i propri amici con i baffi e con la coda. Per ogni buona azione Zoomarine donerà ai bimbi un tour gratuito al parco con "Amici di Zampa" e "La foresta dei Pappagalli" e anche una calza speciale di Topo Gigio (fino ad esaurimento scorte) messa a disposizione da Soluna Experience e realizzata da Banijay Kids and Family e E.l.g. Food, insieme per la causa.



