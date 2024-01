Tenta suicidio, allarme dei familiari salvato da Carabinieri

Una violenta crisi d'astinenza, al culmine della quale i familiari hanno chiesto aiuto ai carabinieri: gli uomini del Radiomobile di Cassino sono intervenuti in un appartamento del centro trovando un uomo di 45 anni con una siringa infilata nel braccio mentre pronunciava frasi senza logica e minacciava di suicidarsi.

Dopo diversi tentativi, i militari sono riusciti a togliere la siringa ed a consentire ai sanitari del 118 di effettuare un primo intervento. Il 45enne però, in maniera fulminea si è divincolato cercando di raggiungere il balcone per lanciarsi nel vuoto: sono stati ancora una volta i Carabinieri a bloccarlo ed immobilizzarlo, affidandolo di nuovo ai medici.

I sanitari lo hanno trasportato con un'ambulanza al Pronto Soccorso di Cassino.



