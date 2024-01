Ancora uno stop, l'ennesimo, per Renato Sanches. Durante l'allenamento di ieri il centrocampista portoghese della Roma ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Per questo non sarà convocato per la gara contro l'Atalanta di domenica sera. Nelle prossime ore saranno accertati in modo più preciso i tempi di recupero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA