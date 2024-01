Frosinone ha oltre 20mila famiglie, una di 13 persone

In un anno a Frosinone sono nati 258 bambini di famiglie residenti in città e 34 di loro hanno nazionalità straniera. Nel capoluogo ci sono oltre ventimila nuclei familiari e quasi ottomila sono composti da una sola persona. In un caso c'è una famiglia composta da ben tredici persone. Lo dicono i numeri dei Servizi Demografici del Comune diffusi oggi dall'assessore Alessandra Sardellitti.

Il dato assoluto definitivo sulla numerosità della popolazione residente sarà disponibile non prima del prossimo mese di marzo. Dai dati disponibili però emerge che lo spaccato di una città che muta la propria composizione familiare rispetto al passato. Su un totale di 20.162 nuclei familiari, al primo posto risultano le famiglie con un solo componente: ce ne sono 7.931. Di loro, ben 1.467 nuclei sono composti da una persona con oltre 80 anni. C'è un bassissimo numero di unioni civili: solamente 6 a testimonianza dello scarso appeal di tale forma di convivenza regolamentata. Sui residenti di cittadinanza straniera si evidenzia la presenza di ben 97 nazionalità diverse, distribuite sui vari continenti, ad eccezione dell'Oceania. Presenti anche 4 apolidi.

"Questo piccolo spaccato della nostra realtà - ha commentato l'assessore Alessandra Sardellitti - sarà un utile strumento di valutazione e programmazione che terremo in grande considerazione per comprendere meglio le dinamiche sociali-demografiche della nostra Cittadinanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA