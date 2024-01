Finto viaggio a Lourdes ma truffa vera, denunciato

Il viaggio al santuario di Lourdes non esisteva ma il denaro versato per prenotarlo si: lo hanno accertato i carabinieri che per questo hanno denunciato un operatore turistico di 65 anni di Alvito, in provincia di Frosinone, per il reato di truffa.

Gli investigatori sospettano che abbia raggirato due anziane signore, entrambe di ottant'anni, una di Ponza ed una di Formia per farsi versare i soldi con cui comprare pacchetti viaggio con i quali andare in vacanza nel celebre santuario in Francia.

Pacchetti che invece non sono mai stati forniti dall'agente di viaggio.

Le indagini condotte dai carabinieri di Formia sono state riassunte in un'informativa consegnata ora alla Procura della Repubblica di Cassino, alla quale il 65enne è stato denunciato a piede libero.



