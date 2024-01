Centro Anziani, via ai lavori di ristrutturazione a Sora

Il presidente della Provincia di Frosinone Luca di Stefano ed il presidente provinciale di Asp Azienda regionale dei Servizi alla Persona, Gianfranco Pizzutelli, hanno inaugurato oggi il cantiere nel Centro Anziani di via Firenze dove oggi sono partiti i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico.

I lavori sono frutto dell'impegno comune delle due istituzioni. Sono finanziati dall'Assessorato all'Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio.

Per Luca Di Stefano "con questi interventi i locali di via Firenze potranno nuovamente diventare un punto di riferimento per la nostra comunità. Insieme ad Asp costruiremo un luogo che sarà punto di riferimento per la nostra comunità".

Il presidente Asp Frosinone Gianfranco Pizzutelli ha evidenziato che "si tratta di un passo concreto verso il miglioramento dei servizi essenziali di prestazioni sociali per i cittadini".



