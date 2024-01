Calcio: Huijsen a Roma, le visite e poi la firma sul contratto

Prima l'atterraggio a Fiumicino, ora le visite mediche. Solamente dopo Dean Huijsen firmerà con la Roma e sarà un calciatore della Roma. Il difensore, sbarcato con la mamma e il procuratore, arriva in prestito oneroso. Il club sottolinea la soddisfazione per un acquisto al cinque gennaio che rispecchia i paletti che la Roma aveva per un tesserare un nuovo calciatore. Essendo 2005 infatti potrà essere inserito in lista Serie A, mentre quando torneranno Smalling, Ndicka e Kumbulla, la Roma avrà 6 centrali e quindi una coppia per ognuno dei tre che Mourinho potrà schierare.



