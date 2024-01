Ateneo Uninettuno apre lezioni ai rifugiati

"In un pianeta globalizzato e interconnesso caratterizzato da una rivoluzione tecnologica che ci coinvolge a livello globale e da un fenomeno epocale, che coinvolge soprattutto l'Europa, legato alla più grande immigrazione della storia dell'umanità, le Università devono trovare una nuova missione, un nuovo ruolo e una nuova funzione": lo ha ben chiaro Maria Amata Garito, professoressa emerita di Pscicotecnologie, una lunga carriera dedicata all' Accademia e rettrice della prima Università Telematica Internazionale aperta ai rifugiati.

Il problema delle migrazioni forzate - aggiunge - sfida l'intera società a trovare soluzioni per migliorare l'integrazione dei cittadini provenienti da paesi con diverso contesto culturale, religioso e sociale. La nuova competizione per le istituzioni europee e si gioca tutta sulla corretta gestione dei flussi migratori provenienti dai Paesi del mondo arabo e dell'Africa sub-sahariana e su politiche di accoglienza e inclusione organiche e condivise.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno ha deciso di contribuire creando l' "Università per i Rifugiati - Istruzione senza confini", un portale multilingue (inglese, francese, italiano, arabo e greco) che dà la possibilità a rifugiati, richiedenti asilo e studenti con trascorso migrante di accedere gratuitamente all'Università da qualsiasi luogo del mondo. Il riconoscimento dei titoli di studio già conseguiti nei loro paesi per accedere all'Università, il riconoscimento delle loro competenze professionali; l'apprendimento per l'inclusione linguistica (Italiano, Arabo, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Olandese, Portoghese, Bulgaro, Ceco, Danese, Greco, Croato, Ungherese, Polacco, Rumeno, Slovacco, Finlandese, Svedese) e l' iscrizione gratuita ai Corsi di Laurea, Master e Corsi di Qualificazione e Riqualificazione professionale grazie a Uninettuno non sono più solo un sogno.



