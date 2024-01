Viterbo, la befana dei vigili del fuoco quest'anno trasloca

"Dal prossimo anno basterà una firma per dare il via alla Befana del 115". Così, questa mattina l'assessore alla cultura di Viterbo Alfonso Antoniozzi, durante la conferenza stampa di presentazione della befana dei vigili del fuoco 2024. "Stiamo valutando la stipula di un protocollo d'intesa con l'opera nazionale dei vigili del fuoco - ha continuato Antoniozzi - in modo che questo legame tra il Comune e il corpo si rafforzi. La befana del 115 è una tradizione viterbese, e un protocollo d'intesa renderebbe ancora più facile lo svolgimento di questa bella manifestazione, accorciando l'iter burocratico per i permessi" Per questa edizione la vecchina traslocherà dalla sua sede storica, di piazza del Plebiscito, a piazza del Sacrario, dove come da copione, arriverà sabato 6 gennaio. La befana come al solito si calerà sui bambini, ma stavolta non dalla torre di piazza del Plebiscito, ma da un mezzo speciale dei pompieri, alto ben 30 metri. Lo spostamento della manifestazione è stato necessario per via del cantiere per il Pnrr che già da tempo è sorto a piazza del Plebiscito.

Presenti alla conferenza di questa mattina, oltre alla sindaca Frontini e all'assessore Antoniozzi, anche i funzionari dei vigili del fuoco, Daniele Bernardini, Gianni Manini e Francesco Marchi.

"Abbiamo optato per il cambio di location per ragioni di sicurezza - ha detto l'operatore speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco, Manini - ma come al solito regaleremo ai bambini un momento magico." Durante la manifestazione saranno distribuite gratuitamente oltre 1000 calze della befana piene di dolciumi, offerte dal Comune di Viterbo.



