Tentano furto scooter, bloccati 4 minorenni

Quattro ragazzini stavano tentando di rubare uno scooter ma sono stati notati da alcuni residenti che hanno dato l'allarme al 112. E' accaduto ieri sera in piazza Carnaro, in zona Monte Sacro a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di piazza Bologna, Nomentana e Roma viale Libia. Si tratta di 4 studenti di cui uno solo ha precedenti. Sequestrato un cacciavite. Dopo averli accompagnati in caserma i minori affidati ai rispettivi genitori.

Sull'episodio è stata inviata un'informativa alla Procura per i Minorenni. Per tutti l'accusa è di furto aggravato.



