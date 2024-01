L'ultimo dell'anno viola divieto e va a casa della ex, arrestato

I carabinieri di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, lo hanno trovato nella casa della ex moglie la sera dell'ultimo dell'anno nonostante fosse già stato sottoposto dal provvedimento di allontanamento sia dal domicilio famigliare, che dai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

L'uomo, un 44enne di origine rumena, recentemente era stato denunciato dalla ex stanca delle sue continue vessazioni, da qui l'emissione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Ma nonostante la misura, il 44enne la sera del 31 dicembre si è introdotto nella casa da dove era stato allontanato.

I carabinieri, che da tempo lo tenevano sotto controllo per tutelare la sicurezza della donna, lo hanno sorpreso proprio nella casa da cui doveva rimanere lontano. Dopo la violazione dell'ordine restrittivo, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere Mammagialla di Viterbo.



