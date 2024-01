Il Flauto magico, all' Opera di Roma la visione di Michieletto

''Una grande allegoria delle forze che si contendono l'umanità''. Così il regista Damiano Michieletto descrive Die Zauberflöte - Il flauto magico, il celebre Singspiel di Mozart in scena all'Opera di Roma dal 13 al 21 gennaio. La prova generale, il 12 gennaio, è a favore di Medici Senza Frontiere cui adrà tutto il ricavato della vendita dei biglietti per i progetti portati avanti in oltre 70 paesi del mondo.

L'allestimento, ideato per La Fenice di Venezia nel 2015 in coproduzione con il Maggio Musicale Fiorentino, vedrà per la prima volta sul podio del Teatro Costanzi il giovane direttore d'orchestra Michele Spotti - classe 1993 -, da poco nominato Direttore musicale dell'Opera e dell'Orchestra Filarmonica di Marsiglia e che solo negli ultimi mesi ha debuttato alla Wiener Staatsoper, all'Opéra di Parigi e alla Tokyo City Philharmonic Orchestra. ''Con la Rivoluzione francese - dice il regista - si è affermata una nuova concezione della scuola, che deve essere laica, così ho immaginato di raccontare questa allegoria favolosa e surreale all'interno di una scuola che si apre ad un viaggio fisico di scoperta e consapevolezza individuale''.

Portando Mozart in classe, Damiano Michieletto mette al Teatro dell'Opera di Roma il suo nono spettacolo, qualche mese dopo avervi allestito il Giulio Cesare in Egitto di Händel. Il tenore Juan Francisco Gatell è Tamino, Pamina il soprano Emőke Baráth, la Regina della Notte il soprano Aleksandra Olczyk, Papageno e Papagena il baritono Markus Werba e il soprano Mariam Suleiman, dal progetto "Fabbrica" dell'Opera di Roma, il sacerdote Sarastro è il basso John Relyea, il tenore Marcello Nardis è Monostatos. In scena anche il Coro dell'Opera di Roma diretto da Ciro Visco. Nelle repliche del 14, 17 e 19 gennaio il ruolo di Tamino è affidato a Cameron Becker e quello di Pamina a Maria Laura Iacobellis. Papageno è Äneas Humm e Sarastro Simon Lim. Nelle stesse repliche e il 21 gennaio la Regina della Notte è Aigul Khismatullina.La prima, il 13 gennaio alle 20, sarà trasmessa in diretta da Radio3 Rai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA