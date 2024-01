Covid: nel Lazio nuovi open day per vaccinarsi il 6 e 7 gennaio

Sabato 6 e domenica 7 gennaio sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. Lo comunica la Regione Lazio.

"Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all'iniziativa.

I prossimi open day sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024", spiega la Regione.



