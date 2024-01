Uomo morto a Viterbo, coinquilini 'si è accoltellato da solo'

"Si è chiuso in bagno e si è accoltellato da solo".

Questo è quello che avrebbero raccontato i coinquilini ascoltati dopo la morte dell'uomo trasportato ieri sera in gravissime condizione all'ospedale di Viterbo, e successivamente morto in nottata mentre era ricoverato nel reparto rianimazione.

Diversamente da quanto si era appreso in precedenza l'uomo, uno straniero di 45 anni, non sarebbe stato accoltellato durante una lite. Tuttavia, la mobile sta continuando a vagliare la posizione dei testimoni, non escludendo l'eventuale ipotesi iniziale dell'omicidio.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento del centro storico del capoluogo della Tuscia.

Subito dopo la vicenda, gli agenti del reparto scientifico della questura di Viterbo, hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento, che da ieri sera è sotto sequestro.

In tarda serata, era arrivata la notizia che varie persone erano state ascoltate dalla polizia nel tentativo di ricostruire la dinamica dei fatti che hanno condotto alla morte dell'uomo.

La dichiarazione di questi ultimi, che sostengono che l'uomo si sia inflitto da solo la coltellata mortale, potrebbe aprire anche l'ipotesi di un eventuale gesto volontario del 45enne.





