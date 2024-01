Rompe piede a donna che aspetta bus vicino alla stazione Termini

Ha colpito senza motivo una donna in strada con un pezzo di legno dello schienale di una sedia rompendole un piede. E' accaduto nella notte a piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini a Roma. Il ragazzo, un nigeriano di 27 anni regolare sul territorio nazionale, ha colpito a un piede la 50enne italiana che aspettava l'autobus, intorno alle 4.30.

Fermato da una pattuglia del commissariato Viminale ha iniziato a prendere a calci e morsi gli agenti, danneggiando anche il lunotto della volante. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. La donna è stata operata per una frattura alla tibia e ha una prognosi di 40 giorni.



