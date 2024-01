Cinghiali provocano quattro incidenti stradali in Ciociaria

Quattro incidenti stradali sono stati causati nell'arco di tre ore dai cinghiali sulle strade della provincia di Frosinone.

Il primo è accaduto sulla via Casilina a Ceprano dove sono dovuti intervenire i carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Pontecorvo: una Ford C-Max ha investito un grosso ungulato riportando pesanti danni alla carrozzeria. Il secondo incidente è avvenuto a Frosinone circa un'ora più tardi: sulla via Sant'Angelo dove una Bmw ha travolto un altro cinghiale uccidendolo.

Qualche chilometro più lontano ed un'ora più tardi a San Giovanni Incarico è stata una Peugeot 2008 ad investire un grosso cinghiale riportando pesanti danni. L'ultimo incidente è accaduto ad Arce dove la pattuglia dei carabinieri di Aquino è intervenuta in via Fontanella per l'investimento di un cinghiale ad opera di una Lexus GT.

Due dei cinghiali investiti sono deceduti sul colpo e per rimuoverli è stato necessario l'intervento di ditte specializzate.



